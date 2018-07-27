В Пензе отремонтируют многоэтажки на ул. Кирова

В Пензе в ближайшее время начнут капитально ремонтировать фасады домов, расположенных на так называемых "красных линиях". Работы стартуют в центре города - в трех многоэтажках по улице Кирова , в домах №2а, 67 и 69.

Проезжая мимо домов по улице Кирова, жители и гости Пензы порой не догадываются, что же скрывается за внешним фасадом. Внутри двора перед глазами предстает удручающая картина - дырявые балконы, на которые страшно выйти, падающая со стен штукатурка.

«Это сталинские дома. Они строились в хорошее время, и квартиры тут хорошие, свободные. Конечно, надо обязательно делать ремонт, хотя бы внешний, чтобы не выглядели они такими ободранными. Балконы надо менять, побелку снова надо делать», - рассказала пензячка Алевтина Автонеева.

В этом году на капитальный ремонт фасадов из городской казны выделено порядка 13 млн рублей. Эти средства получат управляющие

компании. Известно, что жителей траты не затронут.

«В управление ЖКХ поступило четыре заявки на капитальный ремонт фасадов. В результате отбора капитальный ремонт будет производится в трех домах на ул. Кирова: № 67, 69, 2а/19», - пояснила заместитель начальника городского управления ЖКХ Майя Воронова.

Фасады этих домов ремонтировали более 12 лет назад. В ходе реконструкции на всех этажах будут укреплены балконные плиты, а в доме №67, помимо внешней отделки, дополнительно установят подсветку. Работы должны завершить до 1 октября.