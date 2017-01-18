18 января 2017, 13:04Спорт В Пензе проведут фестиваль ГТО В Пензе пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди сотрудников учреждений бюджетной сферы города.

Известно, что спортивное мероприятие пройдет в феврале, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«К участию в фестивале допускаются жители города Пензы, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО, а также медицинский допуск», - пояснили в пресс-службе.

В соответствии с положением, участники должны быть в 18 лет и старше.

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