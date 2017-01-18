В Пензе проведут фестиваль ГТО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 января 2017, 13:04Спорт
В Пензе пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди сотрудников учреждений бюджетной сферы города.
Известно, что спортивное мероприятие пройдет в феврале, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«К участию в фестивале допускаются жители города Пензы, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО, а также медицинский допуск», - пояснили в пресс-службе.
В соответствии с положением, участники должны быть в 18 лет и старше.
18 января 2017, 19:23Пензенские педагоги готовятся к ЕГЭ
18 января 2017, 19:12Пензенские сотрудники минлесхоза вышли на поиски незаконных карьеров
18 января 2017, 19:05Семена Вахштайна с юбилеем поздравили представители власти
18 января 2017, 19:02Пензенца обокрали, угрожая пассатижами и отверткой
18 января 2017, 18:51Тысячи пензенцев остались без тепла и горячей воды
18 января 2017, 18:48В Пензе прошел учебно-методический сбор МЧС
18 января 2017, 18:02Новоселам ЖК «Лазурный» в Городе Спутник откроются потрясающие виды
18 января 2017, 17:25В Пензе в Крещенский сочельник раздавали святую воду