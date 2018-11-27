В Пензе протестируют систему «Безопасный город»

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27 ноября 2018, 17:58Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 27 ноября принял участие в совещании по вопросам безопасности при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове.
Заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой обсуждения стала концепция развития системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», сообщает пресс-центр регионального правительства.
Игорь Комаров напомнил, что внедрение комплекса планируется во всех субъектах до 2020 года. Он также подчеркнул, что в регионах проделана большая организационная и практическая работа, для завершения которой требуется решить ряд вопросов.
В регионе пилотными зонами для «Безопасного города» выбрали Пензу, Кузнецк и Кузнецкий район, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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