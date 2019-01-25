В Пензе простятся с заслуженным учителем Александрой Ереминой

25 января на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончалась заслуженный учитель школы Российской Федерации Еремина Александра Павловна.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Александра Еремина трудилась в системе образования города Пензы, пользовалась уважением среди педагогической и родительской общественности региона.

Прощание состоится 27 января с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале морга областного бюро Судебно-медицинской экспертизы по адресу: Пензы, ул. Светлая,1, сообщает ИА «Пенза-Пресс».