В Пензе простились с журналистом Ильей Бондиным

7 ноября скончался журналист Илья Бондин. Прощание с ним состоялось в Пензе 9 ноября.

Прощание состоялось утром в микрорайоне Согласие.

Илья Бондин родился в 1977 году, окончил факультет «Русского языка и литературы» ПГПУ имени Белинского, пишет ИА «Пенза-Пресс».