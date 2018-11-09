09 ноября 2018, 16:07Общество

В Пензе простились с журналистом Ильей Бондиным

7 ноября скончался журналист Илья Бондин. Прощание с ним состоялось в Пензе 9 ноября.

Прощание состоялось утром в микрорайоне Согласие.

Илья Бондин родился в 1977 году, окончил факультет «Русского языка и литературы» ПГПУ имени Белинского, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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