В Пензе простились с журналистом Ильей Бондиным

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09 ноября 2018, 16:07Общество
7 ноября скончался журналист Илья Бондин. Прощание с ним состоялось в Пензе 9 ноября.
Прощание состоялось утром в микрорайоне Согласие.
Илья Бондин родился в 1977 году, окончил факультет «Русского языка и литературы» ПГПУ имени Белинского, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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