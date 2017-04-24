24 апреля 2017, 17:55Общество В Пензе простились с Виктором Лазуткиным В минувшие выходные в возрасте 67 лет ушел из жизни Почетный гражданин Пензенской области Виктор Лазуткин. Весь его жизненный путь был неразрывно связан с деятельностью на благо региона. Церемония прощания с Виктором Александровичем прошла в Центре культуры и досуга имени Кирова.

Больше сотни пензенцев пришли зал Центра культуры и досуга, чтобы проститься с человеком, который посвятил свою жизнь служению народу. 22 апреля после продолжительной болезни скончался почетный гражданин Пензенской области Виктор Александрович Лазуткин. Известный и авторитетный российский политик имел огромный опыт работы в сельском хозяйстве, автодорожном строительстве, государственном и муниципальном управлении, политической деятельности.

«Он всегда отстаивал интересы региона, простых людей, которые отвечали ему благодарностью, избирали его депутатом Законодательного Собрания и Думы. Он платил тем же - работой, любовью к людям», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Начало трудовой деятельности Виктора Лaзуткина неразрывно связано c Колышлейским районом. По его инициативе развивалась социально-экономическая инфраструктура района: построены школы, детские сады, реконструированы животноводческие комплексы. Была завершена газификация района, a все населенные пункты соединены дорогами c асфальтовым покрытием.



«За эти годы он очень многое сделал и в сфере сельского хозяйства, и в сфере развития транспорта, дорожного хозяйства, строительства и других направлений», - отметил глава администрации Колышлейского района Александр Спирягин.



Именно Виктор Александрович стоял y истоков организации федерального автодорожного управления «Большая Волга». Он был инициатором и соавтором ряда законов Российской Федерации, в том числе - «O дорогах и дорожной деятельности». А будучи депутатом областного парламента и Государственной Думы, официально представлял законодательные инициативы региона, умел их отстаивать.



«Он отличник по жизни был, любил жизнь, он был прекрасный муж, замечательный отец. Он дедушка, у него много внуков, и он со всеми занимался», - сказал бывший коллега Виктора Лазуткина Юрий Лаптев.

Многолетний добросовестный труд Виктора Александровича отмечен медалями и памятными знаками, грамотами, благодарностями. Помимо своей профессиональной деятельности, он занимался и благотворительностью, был участником строительства и реконструкции ряда православных храмов на территории Пензенской области.

Виктора Лазуткина похоронили на Аллее славы на Ново-Западном кладбище.

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