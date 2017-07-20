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20 июля 2017, 18:44Общество
В Пензе простились с почетным гражданином области Виктором Черушовым. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни 18 июля. Траурная церемония прошла в центре культуры и досуга.
Свою трудовую деятельность Виктор Черушов начал в 16 лет в качестве ученика токаря на заводе. В 70-х он был начальником управления коммунального хозяйства Пензенского горисполкома. В 80-х возглавил управление ЖКХ Пензенского облисполкома. В 1997 году Виктор Черушов был избран депутатом Законодательного собрания, а в 2003-м возглавил региональный парламент. Соболезнования близким Виктора Черушова выразили его бывшие коллеги и первые лица города и области.
«За всю жизнь, где бы он ни работал, в первую очередь, предъявлял требования к себе, был примером для своих коллег. Он просил, чтобы люди работали, показывали результат, создавали нормальные условия на разных направления деятельности для наших граждан», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Виктор Афанасьевич долгие годы своей жизни отдал служению нашему городу, нашим избирателям - жителям города Пензы и области. Настоящий патриот земли Пензенской, человек с большой буквы - Виктор Афанасьевич Черушов». - председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин
Виктор Черушов скончался на 81-м году жизни. Он будет похоронен на Аллее Славы на Новозападном кладбище.
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