В Пензе прошло заседание по профилактике правонарушений

Более полутора тысяч ДТП, а в результате - свыше 2000 травмированных и 170 погибших по Пензенской области. И это только за десять месяцев 2018 года. Такие цифры озвучили в региональном правительстве.

Там прошло совместное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и штаба народных дружин. Участники говорили о самых частых нарушениях законодательства, которые совершают в регионе. В числе них, помимо несоблюдения правил дорожного движения, - мошенничество и кражи. Только в этом месяце в Пензенской области было совершено несколько таких преступлений. Самое серьезное - 16 ноября были обокрадены две квартиры на общую сумму 100 тысяч рублей. На совещании в правительстве отметили, что все мероприятия по профилактике правонарушений должны освещаться в СМИ. Это позволит сократить число преступлений.

«Информационное воздействие на граждан является эффективным средством профилактики правонарушений, правового воспитания, развития активности людей в борьбе с преступностью, а также формирования положительного общественного мнения о деятельности органов власти, правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрия Денисов.

«Деятельность управления по профилактике освещается в СМИ. На сегодняшний день вышло свыше 13 тысяч материалов по предостережению правонарушений, предупреждении преступлений. Из них - свыше 4000 публикаций в печати, свыше 5000 сообщений на лентах информационных агентств в Сети, свыше 2000 сюжетов на телевидении и более 1000 - по радио», - заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.