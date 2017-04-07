07 апреля 2017, 20:03Общество В Пензе прошло заседание Общественного совета по вопросам экологии В Год экологии все чаще и чаще поднимаются вопросы охраны окружающей среды. В пятницу, 7 апреля, состоялось заседание Общественного совета при следственном управлении, на котором обсуждался ряд вопросов, в том числе - о практике межведомственного взаимодействия при выявлении экологических преступлений на территории области.

Экологическая ситуация в Пензенской области остается напряженной. По словам экспертов, атмосфера региона значительно загрязняется различными выбросами, отмечается низкая способность рек к самоочищению. Нефть и продукты ее переработки наносят существенный вред почве.



«На отдельных участках региона, а также вдоль автотрасс происходит загрязнение почв нефтепродуктами и соединениями тяжелых металлов. В результате это ведет к загрязнению грунтовых вод», - сказала заместитель председателя пензенского регионального отделения Русского географического общества Ольга Ильина.

Экологические преступления на территории региона стали основной темой очередного заседания Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области. Как оказалось, наиболее регистрируемыми правонарушениями данной категории являются незаконные охота и рубка лесных насаждений.



«К основным причинам и условиям совершения экологических преступлений можно отнести: недостатки в организации и управлении производством, низкий уровень экологической культуры и экологического сознания населения, недостатки контроля за соблюдением правил безопасности, безнаказанность, недостатки в правовом регулировании, специальной профилактике и обеспечении неотвратимости наказания виновных, недостаточное финансирование деятельности по охране природы», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Пензенской области Кирилл Бойдинов.

В ходе совещания была озвучена идея запуска системы информирования следственных органов о нарушениях совершенных в сфере экологии и природопользования. Положительный эффект уже есть.



«Только мы начали активно работать в этой части, информирование уже пошло. К нам обратилась одна гражданка, которая заявила, что в одном из районов области, пока не буду его называть, мы организовали проверку, есть одно предприятие, которое вывозило отходную массу, и есть загрязнение. Они провели самостоятельно исследование и видят, что есть загрязнение, ущерб, сейчас уже материалы зарегистрировали», - рассказал руководитель следственного управления СК РФ по Пензенской области Олег Трошин.

Кроме того, общественники считают, что следует вести популяризацию раздельного сбора отходов и размещать баннеры, демонстрирующие последствия негативного воздействия на природу.

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