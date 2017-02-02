В Пензе прошло заседание казачьего общества

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02 февраля 2017, 18:24Общество
Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма обсудили представители пензенского казачьего общества и регионального правительства. Заседание рабочей группы прошло в кадетской школе №46 Пензы.
«Те вопросы, которые мы поднимаем на региональной группе, они, конечно же, интересуют и власть, и казачество. Мы принимаем решения, которые имеют определенную силу, и которые мы должны выполнять и та сторона, и другая», - сказал атаман Пензенского отделения Волжского войскового казачьего общества Александр Афонин.
Участники заседания обсудили вопросы, связанные с организацией воспитательного процесса в образовательных учреждениях, а также проведением различных мероприятий патриотической направленности.
Всего в Пензенской области создано 30 казачьих классов при кадетских школах. Участники заседания не исключили, что в будущем их число может вырасти.
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