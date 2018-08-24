В Пензе прошло закрытие летнего оздоровительного сезона

На спортивных площадках Пензы завершают свою работу дворовые тренеры. На футбольном поле школы №46 состоялось закрытие летнего оздоровительного сезона в Первомайском районе. Он закончился также по-спортивному - соревнованиями по футболу и волейболу.

Ребята боролись за право выступить в финале футбольного Кубка на призы депутатов городской Думы. Каждый игрок хотел показать, чему научился за прошедшие месяцы. Многие из них отрабатывали удары, финты и другие игровые элементы под чутким руководством дворовых тренеров, которые занимались с детьми в рамках летнего оздоровительного сезона. За это время некоторые игры уже успели стать для ребят принципиальными.

Этим летом в городе были созданы комфортные условия для того, чтобы дети занимались спортом рядом с домом. Кроме оборудованных площадок, тренеры получили в свое распоряжение новые комплекты спортивного инвентаря. Важность работы с детьми в летний период отмечают и представители городской власти.

«Это популяризация спорта. Нужно, чтобы дети летом как можно больше времени проводили на подобных площадках, вели здоровый образ жизни», - сказал депутат Пензенской городской Думы Виктор Воробьев.

Хотя летний оздоровительный сезон завершился, финальные игры кубка на призы депутатов городской Думы еще не сыграны. Победители турнира определятся 28 августа (0+).