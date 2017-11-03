В Пензе прошло торжество в честь Дня национального единства

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03 ноября 2017, 11:07Культура
В Пензенской областной филармонии состоялось мероприятие в честь Дня национального единства. В нем приняли участие творческие коллективы региона, мастера художественных промыслов, представители общественных организаций, студенты и ветераны.
«Для гостей праздника в фойе была организована выставка национально-культурных автономий Пензенской области, посетители также могли ознакомиться с национальными костюмами и книгами народов, традиционно населяющих регион», - сообщает пресс-центр облправительства.
Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин открыл торжественную часть мероприятия. От имени губернатора Ивана Белозерцева он поздравил жителей региона с праздником.
«В Пензенской области дружно живут представители многих национальностей. У каждой – свои традиции и культура. Сберечь и приумножить эти традиции – наша общая задача, поскольку именно они лежат в основе благополучия региона. Мы умеем решать проблемы сообща, помогать друг другу. Именно в этом - единство и слава России», – отметил зампред.
Василий Трохин поблагодарил собравшихся за вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций и вручил почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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