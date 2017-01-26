26 января 2017, 18:36Общество В Пензе прошло торжество в честь 90-летия ДОСААФ Одной из старейших и самой массовой организации страны исполнилось 90 лет. День рождение празднуют члены общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, которое внесло и продолжает вносить достойный вклад в защиту Родины, сейчас оно носит название ДОСААФ. Торжественную дату отпраздновали сегодня в Пензе в областной филармонии.

За 90 лет название общества ДОСААФ неоднократно менялось, но неизменным оставалась главная задача - патриотическое воспитание граждан страны, подготовка защитников Отечества. За годы работы проведено для подрастающего поколения множество мероприятий, как спортивного характера, так и просветительского.



«Через военное дело мы прививаем патриотизм детям. Практикум семейного выживания сейчас проходит, родители с детьми выходят в лес. Это игровой момент, там могут со страйкбольным оружием быть или без него. Это помогает объединить семейные ценности», - сказал председатель первичного отделения ДОСААФ России по Пензенской области Александр Дементьев.

В торжественном мероприятии, посвященном 90-летию, приняли участие представители всех местных отделений, ветераны, спортсмены, воспитанники и почетные гости. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что общество играет огромную роль в стране.

«За 90 лет школу ДОСААФ прошли многие крупные военноначальники по всему Советскому Союзу и впоследствии России, командиры частей, генералы, руководители служб, солдаты. Для них было важно получить первые навыки, получить подготовку специальности для дальнейшего прохождения военной службы. Система очень мощная была, и готовили специалистов на очень высоком уровне», - сказал он.

В качестве подарка глава региона обещал выделить из областного бюджета два миллиона рублей на стрелковую подготовку молодежи и еще один миллион - на техническое оснащение отделений.

Приглашенные на торжество гости наградили лучших работников почетными грамотами. За значительный вклад в реализацию государственных задач были отмечены заслуги ветеранов общества и представителей, сотрудничающих с пензенским отделением ведомств.

Общество

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