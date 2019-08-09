В Пензе прошло торжество, посвященное Дню строителя

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 августа 2019, 19:48Общество
Во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Указ «Об установлении ежегодного праздника Дня строителя» вышел 1955 года. Своим появлением он обязан Первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву, который был восхищен строительством Жигулевской ГЭС.
9 августа в областном драматическом театре прошло торжество, посвященное тем, кто строит жилые дома, объекты культсоцбыта и промышленности, а также прокладывает дороги и инженерные коммуникации в Пензенском регионе. В зале собрались не только строители, но и специалисты проектных организаций, и ветераны строительной отрасли.
«Спасибо за труду. Чтобы всегда была у нас работа, чтобы спрос на жилье только повышался, чтобы заработная плата росла, и чтобы мы гордились Пензенским регионом, нашими объектами, которые мы возводим, чтобы они были на века. С праздником вас, друзья. Спасибо вам за работу», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Лучшие работники строительной отрасли заслужили аплодисменты зала. Им вручили почетные грамоты и благодарности губернатора, Законодательного Собрания, министерства строительства и дорожного хозяйства, а также министерства промышленности, транспорта и инновационной политики. После поздравлений виновников торжества ждал праздничный концерт.
09 августа 2019, 19:48В Пензе прошло торжество, посвященное Дню строителя
09 августа 2019, 19:46На турнир «Оранжевый мяч» в Пензу приехали 100 команд
09 августа 2019, 19:41В пензенском зоопарке провели показательное кормление верблюдов
09 августа 2019, 19:31Пензенские инспекторы провели профилактическую работу с пешеходами
09 августа 2019, 19:28Житель Камешкирского района забил поленом брата
09 августа 2019, 19:23В пензенскую школу №36 поступили новые учебники
09 августа 2019, 19:19На Пензе чествовали лучших атлетов и тренеров региона
09 августа 2019, 19:16Пензенские аграрии обсудили методы увеличения поставок за рубеж