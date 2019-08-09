В Пензе прошло торжество, посвященное Дню строителя

9 августа в областном драматическом театре прошло торжество, посвященное тем, кто строит жилые дома, объекты культсоцбыта и промышленности, а также прокладывает дороги и инженерные коммуникации в Пензенском регионе. В зале собрались не только строители, но и специалисты проектных организаций, и ветераны строительной отрасли.

«Спасибо за труду. Чтобы всегда была у нас работа, чтобы спрос на жилье только повышался, чтобы заработная плата росла, и чтобы мы гордились Пензенским регионом, нашими объектами, которые мы возводим, чтобы они были на века. С праздником вас, друзья. Спасибо вам за работу», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Лучшие работники строительной отрасли заслужили аплодисменты зала. Им вручили почетные грамоты и благодарности губернатора, Законодательного Собрания, министерства строительства и дорожного хозяйства, а также министерства промышленности, транспорта и инновационной политики. После поздравлений виновников торжества ждал праздничный концерт.