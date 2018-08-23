В Пензе прошло первое заседание по делу Савина и Ширшиной

В Пензе прошло первое заседание по уголовному делу, где обвиняемыми проходят бывший вице-губернатор Валерий Савин, вице-мэр Ирина Ширшина и бывший начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Пензы Татьяна Титкова.

Напомним, бывшему вице-губернатору вменяется то, что он незаконным путем завладел участком на территории садоводческого товарищества. В свою очередь, Ирину Ширшину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, а Татьяну Титкову - в совершении мошенничества и покушении на него. Первое разбирательство по существу дела прошло в Ленинском районном суде.

48 томов - таков объем уголовного дела, которое передано в суд Пензы. Доказательства вины бывшего вице-губернатор, вице-мэра и бывшего начальника отдела управления представлены более, чем на 1000 страницах. По словам стороны обвинения, они собрали достаточно фактов для признания подсудимых виновными в совершении преступления.

«Позиция прокуратуры - поддерживать обвинение в полном объеме. Как известно, Савин, Ширшина и Титкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 частью 3», - сказал старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов.

Объясняя свою позицию, Валерий Савин отметил, что не считает себя виновным. По словам бывшего чиновника, о самовольном захвате участка в садоводческом некоммерческом товариществе не может быть речи. Все документы на землю оформлены строго по закону.

«Ни у кого не возникло вопросов, и вдруг появились люди, которые, видите ли, захотели представить все с точностью до наоборот. Они сказали, что это земля неколлективного пользования, муниципальная. Хотя по всем сведениям Кадастровой палаты, на всех схемах, картах - это земля коллективная», - сказал Валерий Савин.

Судебные разбирательства займут не одну неделю. На этот период бывший вице-мэр Ирина Ширшина продолжит оставаться под домашним арестом, а Валерий Савин - под подпиской о невыезде.