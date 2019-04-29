В Спасском кафедральном соборе прошло первое богослужение

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29 апреля 2019, 19:36Общество
Православные пензенцы отметили праздник Воскресения Христова. Пасхальная вечерня впервые прошла в строящемся Спасском кафедральном соборе. Там 28 апреля верующим раздали благодатный огонь. Для многих горожан праздник стал поводом прикоснуться к истории собора и его современности: взобраться на колокольню и ударить в колокола. Кстати, это можно будет сделать в течение всей пасхальной недели.
В праздник Воскресения Христова или Пасхи пензенцев пригласили под своды Спасского кафедрального собора - главной духовной святыни области. Ее история тоже связана с возрождением. Его начали отстраивать через 76 лет после того, как его предшественник - храм середины XIX века, был взорван.
«Меня мама приобщает к церкви, и я очень рада, что современная молодежь имеет возможность и столько мест, куда можно прийти и приобщиться к религии», - сказала жительница Пензы Жанна Сафронова.
«Пасха - это самое светлое явление в моей жизни с детства и по сей день. Храм красивый, радует, что он возрождается из руин», - сказал житель Пензы Виктор Косуров.
Пасхальную вечерню вместе отслужили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Они поблагодарили всех, кто внес свою лепту в строительство первохрама.
«В этот великий день мы все радуемся участию в общем богослужении в нашем новом благолепном кафедральном соборе, по восстановлению которого осталось сделать всего один шаг и все будет готово», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Впереди - воссоздание внутреннего убранства храма, пока его стены и внутренняя сторона купола пусты. Совсем скоро с них будут смотреть лики святых - это самая кропотливая и трудоемкая работа.
«Мы всегда сможем зайти в этот храм, и в минуты скорби, и в минуты радости, попросить прощения, здоровья для родных и близких, мира для земли российской», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Праздничное богослужение для пензенцев стало еще и возможностью узнать Спасский кафедральный собор лучше. Десятки пензенцев отправились на экскурсии по территории храма.
Основной ритм задавал профессиональный звонарь, а любой желающий дополнял мелодию. Самые музыкальные брали инициативу целиком в свои руки. Бить в колокола, признаются пензенцы, тяжело. И дело не только в весе самого тяжелого гиганта - восемь тонн - место звонаря на колокольне полностью продувается ветрами.
«Очень холодно, руки мерзнут, это очень непросто», - признался житель Пензы Андрей Музлаев.
Ударить в колокола первохрама можно будет всю наступившую пасхальную неделю. В сам же праздник показать силу своей веры и разделить общую радость на пасхальную вечерню в Спасский кафедральный собор пришли сотни пензенцев. Ожидается, что собор откроют для прихожан осенью 2019 года.
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