В Пензе прошло первенство по плаванию среди дошколят

В Пензе прошло первенство региональной Федерации плавания среди детских садов. Такой турнир организуют в восьмой раз. В 2018 году в нем приняли участие около 400 дошколят. Соревнования проходили во дворце водного спорта «Дельфин» в Терновке.

В таком юном возрасте эти пловцы думают только о тренировках. Причем многие из них с водным спортом знакомы всего несколько месяцев. Это был их первый турнир, его можно назвать выпускным экзаменом. В бассейне соревновались дошколята, которые занимаются плаванием в детских садах. Они должны были показать все, чему научились.

Начинающим спортсменам не нужно плавать на большие дистанции. От участников требовалось выполнить всего пять базовых упражнений, которые делают при поступлении в школу Олимпийского резерва: скольжение, стрелка, торпеда, кроль без дыхания и стрелка на спине.

За выступлением пловцов внимательно следили судьи соревнований, тренеры детских спортивных школ. Они оценивали исполнение всех элементов и способности малышей.

«Довольно тяжело оценивать, но базовые элементы достаточно четкие, прямые руки, вытянутые коленки очень хорошо видно, поэтому мы изначально можем сказать, кто дальше будет хорошо плавать», - отметила тренер-преподаватель спортивной школы Олимпийского резерва Елена Бикташова.

Первенство Федерации плавания Пензенской области среди детских садов проходит уже в восьмой раз. В 2018-м в турнире участвовали 22 команды из Пензы, Сердобска и Заречного. Это около 400 мальчиков и девочек в возрасте шести-семи лет.

«Уже создалась конкуренция между детскими садами. Они стремятся, борются за звание лучшего. Мы же, по итогам соревнований, выставим сумму баллов, по которым определятся победители. Наградим их кубками», - рассказал исполнительный директор Федерации плавания Пензенской области Виктор Тюканкин.

По итогам соревнований отбирают детей в группы начальной подготовки, куда юные спортсмены пойдут с 1 сентября. В новом учебном году ряды пловцов в спортивных школах пополнят более 1000 первоклашек.