05 апреля 2017, 19:49Спорт В Пензе прошло первенство по плаванию среди дошколят В Пензе прошло первенство Федерации плавания Пензенской области среди детских садов. В соревнованиях приняли участие около 250 детей из 28 дошкольных учреждений региона. Турнир проходит уже в шестой раз. В 2017 году соревнования принял новый дворец спорта «Дельфин».

Они еще толком не умеют читать и писать, но уже уверенно держатся на воде и не страшатся глубины бассейна. Во дворце водного спорта «Дельфин» соревнуются дошколята. В первенстве области среди детских садов участвуют мальчики и девочки шести и семи лет. Многие научились плавать всего несколько месяцев назад.

«Я плаваю с шести лет, люблю этим заниматься, потому что у нас хороший тренер. Вода мне нравится, потому что она теплая», - рассказала воспитанница детского сада № 122 г. Пензы Валерия Лусенко.

На соревнованиях главные болельщики - преподаватели детских садов. Навыки юных спортсменов - это их заслуга.

«У нас ходят детки с трех до семи. Маленькие дети занимаются по 15 минут, старшие - по 35. С детьми маленького возраста мы проводим занятия в игровой форме, а старших учим плавать», - сказала инструктор по плаванию детского сада № 147 г. Пензы Наталья Махмудова.

В 2017 году турнир стал самым масштабным за шесть лет. Участвуют почти 30 команд из Пензы, Сердобска и Заречного. Всего - 245 пловцов- дошкольников.

Плавать на большие дистанции начинающих спортсменов никто не заставлял. От участников требовалось выполнить несколько основных упражнений.

«Это основа, как классика, - стрелка, торпеда, кроль без дыхания, то есть это самое элементарное, чему можно научить ребенка в этом возрасте», - пояснил исполнительный директор Федерации плавания Пензенской области Виктор Тюканкин.

За выступлением участников следят также тренеры детских спортивных школ. По итогам соревнований они отбирают детей в группы начальной подготовки, куда юные спортсмены пойдут с 1 сентября.

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