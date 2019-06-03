В Пензе прошло первенство по динамичной пирамиде

В Пензе состоялись областные первенства по динамичной пирамиде. Соревнования прошли для двух возрастных групп: мальчиков до 13 лет и юношей 13-16 лет. Двум начинающим спортсменам в этот же день присвоили звание кандидатов в мастера спорта.

Динамичную пирамиду в среде профессионалов называют тренировочной дисциплиной, чтобы потом перейти к более сложным разновидностям бильярда. Но принцип тот же: почти как у шахмат, рассчитать удары на несколько ходов вперед. Только в отличие от шахмат, приходится учитывать законы физики. На первенстве области по динамичной пирамиде лучших определяют в двух возрастных группах.

«Это первенство является отборочным на российское, которое начнется в Евпатории с 10 июня (0+). Динамичная пирамида считается тренировочной дисциплиной, отсюда и название в значении «быстрая игра». Конкуренция достаточно серьезная», - рассказал президент Пензенской областной федерации бильярдного спорта Игорь Ясинецкий.

И дело даже не в том, что тех, кто профессионально занимается бильярдом, стало больше, а в уровне достижений. Два спортсмена в день первенства получили звания кандидатов в мастера спорта. Обоим нет и 15 лет.

«Тренируюсь около пяти лет, к сожалению, поздно начала. Еще музыкальную школу окончил на классе аккордеон. Там нет разрядов, но являюсь лауреатом международных соревнований», - сказал участник первенства Артем Ирышков.

Затяжка, отыгрыш - эти приемы ребятам уже хорошо знакомы, впрочем они уже амбициозно заявляют, что умеют в бильярде все, правда, не всегда получаются сложные финты. Артем Ирышков и Сергей Ясинецкий доказали свой статус в очередной раз и стали победителями регионального этапа первенства.