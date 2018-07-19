В Пензе прошло перезахоронение останков солдата, найденного в Беларуси

В Пензенской области прошло первое в 2018 году перезахоронение останков воина Великой Отечественной. Речь идет об Александре Павловиче Шанине, уроженце села Алферьевка. В 1941-м он ушел на фронт и с июля того же года числился пропавшим без вести. Семья не оставляла попыток найти хоть какие-то сведения об Александре Павловиче, дома у него остались двое детей и жена. Узнать, где похоронен боец, удалось только внукам пензенского солдата, которые знают о нем лишь по рассказам родителей и фотографиям. Могилу бойца отыскали белорусские поисковики.

Внуки говорят, они чувствовали, что его душа, так болевшая за Родину, не могла обрести покоя. Этой весной на сайте белорусских поисковиков появилось сообщение: близ города Рогачев бойцами 52-го отдельного специализированного батальона найдены останки воина и принадлежащий ему медальон. Тогда и установили, что солдат - уроженец Пензы.

«Очень трогательно, волнительно. Он на фотографиях жизнерадостный, улыбчивый. Мои внуки похожи на него», - рассказала внучка красноармейка Светлана Шанина.

Сохранившийся медальон и вкладыш хорошо читаемы, это значит, что данные написаны очень четко, на карандашную запись не повлияла ни погода, ни земля, в которой после боя воина из Пензы похоронили местные жители.

«За ремни, с помощью штыков от винтовки Мосина, бойцов стаскивали в ячейки, углубления, которые оставались на поле. Он участвовал в сражениях в июле-августе 1941 года, когда было первое контрнаступление Красной Армии, тогда, в составе 63-го мотострелкового корпуса 61-й стрелковой дивизии, освободил два города, впервые в истории ВОВ, - Рогачев и Жлобин. Именно в этих боях он и погиб», - рассказала председатель регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» Лариса Казакова.

Долгое время Александр Шанин числился пропавшим без вести. Теперь в архивы российского Министерства обороны внесут необходимые изменения. После отпевания прах воина предали земле под залпы оружейного салюта. Солдата похоронили рядом с сыном и внуком на Веселовском кладбище. В 2018 году в Пензенской области это первое перезахоронение останков воина Великой Отечественной.

В истории рода Шаниных больше нет белых пятен. Александр Павлович вернулся домой с войны. Память о герое-фронтовике будут бережно хранить его внуки, четыре правнука и два праправнука.