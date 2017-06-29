В Пензе прошло награждение воспитанников лагеря «Гвардеец»

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29 июня 2017, 17:59Общество
В Пензе торжественно наградили победителей и призеров спортивных состязаний, которые проводились в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец». Отличившихся во время первой смены ребят поздравили главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков и заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.
В течение 18 дней воспитанники лагеря участвовали в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу, дартсу, пейнтолу, занимались спортивным ориентированием и стреляли из пневматической винтовки. Сильнейшим спортсменам вручили ценные призы.
«Спорт, на мой взгляд, должен быть неотъемлемой составляющей любого юноши, да и девушки. И то, что в военно-патриотическом лагере «Гвардеец» очень большое внимание уделяется спорту - это очень хорошо. Команды приезжают, показывают свои знания, умения в тренировках. Я думаю, в будущем можно расширить тот спектр дисциплин, в которых могут себя проявлять ребята», - сказал Олег Ягов.
Команда Пензенской области показала лучший результат в пейнтболе и заняла второе место по итогам мини-футбольного турнира.
Всего в рамках первой смены военно-патриотического лагеря прошли обучение старшеклассники из восьми регионов Приволжского федерального округа, а также из Луганска. Впервые в состав делегаций от каждого региона вошли представители детско-юношеского движения «Юнармия».
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