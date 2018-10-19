В Пензе прошли торжества в честь работников дорожного хозяйства

Они круглый год стараются обеспечивать качественное содержание дорог, надежное и безопасное автомобильное сообщение в регионе. В третье воскресенье октября профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. Торжественные церемонии в честь предстоящего праздника прошли уже накануне.

Юрий Яшин трудится в дорожном хозяйстве более десяти лет. За все эти годы он ни разу не усомнился в выборе профессии. Отмечает, что отрасль за последнее время стремительно шагнула вперед.

«Технологии идут вперед и это ощутимо. Вплоть до того, что когда ведется строительство дорог, то люди не вручную производят замер, а это делается через спутник», - рассказал начальник производственно-технического отдела ООО «Дорстрой» Юрий Яшин.

В 2018 году ремонт дорог шел по всей Пензенской области. Приведено в порядок свыше 400 километров на сумму более пяти миллиардов рублей. Существенно преобразились не только городские магистрали, но и автодороги в отдаленных населенных пунктах.

Высокую оценку выполненной работе дал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин в ходе встречи с дорожниками.

«Дороги важны и в экономическом плане. Большой поток грузов, удобная транспортировка в отдаленные населенные пункты, от этого зависит настроение людей», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Он также подчеркнул, что за последние годы в регионе сделан заметный прорыв в сфере дорожного хозяйства. В том числе - благодаря реализации партийных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Городская среда». Существенно увеличивается и финансирование. Так, в 2019-м на ремонт дорог из бюджетов различных уровней будет направлено порядка восьми миллиардов рублей. Объем региональных субсидий на реконструкцию магистралей местного значения будет увеличен до 600 миллионов рублей. В ходе беседы секретарь регионального отделения выразил уверенность, что пензенские дорожники и в 2019 году справятся с поставленными задачами.

«В 2019 году финансирование увеличивается, и мы надеемся освоить все объемы, будем стараться сделать так, чтобы дороги стали лучше», - сказала диспетчер ООО «Лидер» Надежда Луконина.

В завершении встречи Валерий Лидин вручил работникам дорожного хозяйства благодарности и памятные подарки от областного Законодательного Собрания и регионального отделения партии «Единая Россия».