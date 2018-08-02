В Пензе прошли торжества в честь Дня ВДВ

Воздушно-десантным войскам - 88 лет. 2 августа по всей России бойцы «крылатой пехоты» отмечают День ВДВ. В Пензе торжественные митинги прошли у мемориалов «Разорванная звезда» и «Афганские ворота». Чтобы понять, что кроется за этой датой для каждого из десантников, какие мысли, чувства и традиции, съемочная группа телеканала «Экспресс» провела с «голубыми беретами» весь день на земле и в воздухе.

О празднике «голубых беретов» Сергей Изусов рассказал за гладильной доской. Рассуждал о хозяйственности - это одна из черт, которые в нем развила армия. Как замечает десантник, служба вообще увеличивает все качества в десять раз. В День воздушно-десантных войск к нему в гости традиционно съезжаются родственники и друзья из других городов. Телефон не смолкает с самого утра. В трубке, конечно, слова поздравлений. Его семья - это жена, дочь и сын лет. Самые трудное время его службы - три месяца в Чеченской Республике в группе специального назначения, в разведке ни единожды приходилось сталкиваться с боевиками.

«Их было очень тяжело заметить, были такие моменты, что внезапно появлялись, завязывался бой, из которого не всегда выходили победителями», - сказал он.

Флаг воздушно-десантных войск закрепляют на дверце автомобиля - как опознавательный знак для всех кто также прошел через нелегкую службу. В этот день Сергею пришлось намотать ни один километр. По дороге его автомобиль сигналами и громкими приветствиями провожали другие десантники. Первый обязательный пункт назначения - монумент «Разорванная звезда». Быть там- дело чести. Десятки десантников собрались, чтобы отдать дань памяти погибшим сослуживцам и обнять своих самых верных друзей.

В «голубых беретах» мужчины разных возрастов и профессий - те, кто отслужил только вчера, ветераны конфликтов в Чечне и Афганистане, и даже люди искусства.

«Попал в хор еще до армии, учился в железнодорожном техникуме, пригласили петь, руководителем в то время был Виктор Иванович Клименко, затем в хор Гришина, и до сих пор остался в этих кругах», - рассказал вокалист пензенского русского народного хора Денис Астафьев.

«Это «крылатая гвардия», которая всегда и везде на передовом фронте готова выполнять поставленную задачу при любых условиях, то есть никто, кроме нас», - отметил председатель пензенской региональной общественной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

В полдень праздник охватил монумент «Афганские ворота». Там десантников с праздником поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Военно-воздушные войска принимали самое активное участие в Афганистане. Там пензенцы проявили образец мужества и беспредельного героизма. Они не задавали вопросов, а сразу говорили «есть!», - сказал губернатор.

И, конечно, в их праздник десантников тянет на аэродром, чтобы вновь покорить небо, испытать удачу и собственные силы. Сергей Изусов, направляясь в Сосновку, вспоминал свой первый учебный прыжок в 1994-м, без оружия и грузовых контейнеров.

О том, что парашют запутался в проволоке, Сергей тогда рассказал командиру только в самолете, при подготовке ко второму прыжку. Эта ошибка могла стоить здоровья. Но все же тогда он заболел небом. Сегодня, в 88-й День воздушно-десантных войск он совершил свой 34 прыжок.

Это традиционно, что все, кто прыгают в день ВДВ, - уже опытные, имели дело с парашютами ни единожды. Сергей перед прыжком сказал по секрету, что за основное кольцо, которое раскроет главный парашют, он дергать не собирается. Дождется времени, когда механизм сработает сам. Это позволит больше времени провести в свободном полете. Родные Сергея узнали его всего через несколько минут после раскрытия парашюта.

О том, зачем ему каждый год доказывать, что он десантник и вспоминать то нелегкое время герой отвечает просто: чтобы быть примером для сына и не забывать, что ему есть чем гордиться.