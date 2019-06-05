В Пензе прошли сразу два экологических фестиваля

5 июня отмечают Всемирный день защиты окружающей среды. В Пензе к этой дате приурочили сразу два экологических фестиваля. Один просветительский, а другой кинематографический. Это инициатива руководителей масштабного регионального молодежного движения «Зеленая волна» и пензенского отделения Русского географического общества.

Бережное отношение к природе легче всего воспитать в ребенке через любовь к животным. В этом уверена вице-президент российского бюро «Всемирной федерации кошек», директор общественной организации «Любители животных» Анна Рудакова. Именно поэтому эколого-просветительский фестиваль «Зеленой волны» стартовал с выставки усатых и пушистых.

«Кошки бывают не только домашние, они живут на улице, они также часть экосистемы. Поддерживая и популяризируя разведение породистых животных, мы очень много также говорим о бездомных кошках», - рассказала она.

В фойе киноконцертного зала «Пенза» собрались сотни младшеклассников. Именно дня них во Всемирный день защиты окружающей среды и подготовили два экологических фестиваля, ведь учиться беречь природу нужно с детства. Но главными героями на этом празднике стали ребята постарше - активисты молодежного экологического движения «Зеленая волна».

«Состоим в этом движении, потому что она объединяет все экологические инициативы, которые помогают городу стать чище», - сказала участница движения «Зеленая волна» Ксения Афтаева.

«Для меня это важно, потому что часто свалки, грязь на водоемах, поэтому стараюсь принять активное участие в экспедициях, рейдах экологических», - рассказал участник движения «Зеленая волна» Алексей Зеткин.

«Я здесь, потому что неравнодушна к природе, окружающей среде, и каждый раз, когда вижу новость о загрязнении водоемов, окружающей среды, хочется исследовать эту проблему и исправить», - сказала участника движения «Зеленая волна» Анна Зименкова.

Сейчас в рядах организации насчитывается более 3500 участников. В основном, это дети, которые проводят экологические исследования под руководством наставников.

«Неважно, кто из них вырастет, биологи или программисты, самое главное, что это будут люди, которые небезразличны к природе», - отметил орнитолог, автор раздела «Птицы» Красной книги Пензенской области, наставник активистов движения «Зеленая волна» Вячеслав Фролов.

На кинофестивале зрители могли увидеть видеоролики, посвященные актуальным экологическим проблемам. Это работы детских киностудий. По замыслу организаторов, такой фестиваль будет проходить раз в два года.

«Большую роль в природоохранной деятельности играет экопросвещение, и одну из важнейших таких функций выполняет и СМИ, и кино. Также телеканал «Экспресс» очень большую роль вносит в природоохранную деятельность: проводим совместные экологические рейды, пресс-туры, а также снимал у нас вместе с вами и экологические рейды и и пресс-туры», - рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

План работ у активистов на это лето - огромный. Уже в ближайшие дни начнутся экологические рейды по городу, а затем участники «Зеленой волны» будут проводить исследования в разных уголках Пензенской области.