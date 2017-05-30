В Пензе прошли соревнования по тушению пожаров и оказанию первой помощи

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30 мая 2017, 16:02Общество
В Пензе на базе Дворца детского (юношеского) творчества сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» и ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области» провели городские соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований.
В соревнованиях приняли участие пять команд от предприятий, организаций и учреждений города Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Целью соревнований было совершенствование теоретических знаний и закрепление практических навыков в пользовании средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, тушении пожаров и способах оказания первой помощи пострадавшим в очаге химического заражения.
По результатам городских соревнований первое место заняла команда муниципальной пожарной части города Пензы, втрое место – у ФГКУ комбинат «Утес» и замыкает тройку призеров ООО «Горводоканал».
"Команды-участницы получили почетные грамоты", - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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