В Пензе прошли соревнования по самбо и дзюдо среди силовиков

Пензенские полицейские стали участниками спортивных соревнований по самбо и дзюдо. Их устроили в честь 300-летия российской полиции и назвали «Самозащита без оружия».

Оперуполномоченный Дмитрий Пивкин - один из постоянных участников аналогичных соревнований. Спортом активно занимается с 13 лет. Говорит, что прежде, чем прийти в школу самбо, долго выбирал - занимался легкой атлетикой, лыжами. А потом одноклассник позвал с собой на борьбу. С тех пор Дмитрий - борец. И старается не пропускать возможности выйти на маты.

«Нет никаких особых методик, просто готовлюсь по стандартной схеме - тренировки после службы, поединки и отработка приемов», - рассказал он.

В соревнованиях участвовали представители разных служб, в том числе - дорожно-патрульной и патрульно-постовой. Турнир был разбит на два этапа. Всего на участие заявилось более 100 человек. Среди них - пять мастеров спорта, более десяти кандидатов в мастера спорта и призеры различных состязаний.

«Победители и призеры соревнований будут готовиться для участия в Спартакиаде МВД России», - сказал начальник отдела УРЛС УМВД России по Пензенской области Александр Кизеев.