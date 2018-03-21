В Пензе прошли соревнования по национальной борьбе куреш

В Пензенском государственном университете прошли третьи соревнования по национальной борьбе куреш. На татами вышли более 50 студентов родом из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Турнир приурочили к Международному дню Новруз, который в вузе отмечают 21 марта.

Куреш не терпит ни секунды промедления - это традиционный вид борьбы у тюркских народов. Без этого развлечения не обходится ни один крупный национальный праздник. Поединки проходят стремительно, под свист и аплодисменты зрителей.

«Пусть победит сильнейший, желаю вам всего доброго. Я также приветствую всех присутствующих здесь, потому что в соревнованиях по единоборствам всегда участвуют настоящие мужчины», - сказал директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу города Пензы Адельша Рахматуллин.



С этим сложно не согласиться, среди участников соревнований были боксеры, каратисты, тяжелоатлеты из лучших вузов региона. Ынтымак Жусубалиев несколько лет занимался дзюдо, прежде чем надеть на себя пояс. Борец признается, что куреш - более деликатный вид спорта, где принято бережно относиться к сопернику.

«Участвую уже третий год. В первый и второй я занял первое место. Сначала участвовал на 70 кг, в 2017 году на 80 и в 2018-м на 90 участвую», - рассказал участник соревнований Ынтымак Жусубалиев.

Спортсмены боролись в четырех весовых категориях от 60 до 90 килограммов. По правилам турнира схватки по четыре минуты проходили на выбывание, за это время нужно сбить соперника с ног. Первое место в каждой весовой категории завоевали спортсмены из Кыргызстана. Победители и призеры турнира получат кубки и памятные подарки 21 марта во время празднования Новруза.