В Пензе прошли соревнования по мотокроссу

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29 мая 2017, 17:01Спорт
В Пензе состоялся Кубок управления образования по мотокроссу. Соревнования проходили уже в 23-й раз и были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне. Участие в гонках приняли несколько десятков спортсменов.
«К нам сегодня приехали представители шести областей Поволжья. Классов у нас - пять. Соревнования направлены на проведение детского мотокросса, но есть группы любителей и open. Это взрослые ребята, которые будут участвовать соревнованиях», - рассказал главный судья соревнований Валерий Шумилин.
Участники соревнований в каждом классе выполнили по два заезда. Победителя определяли путем сложения результатов каждого. Время заездов варьировалось в зависимости от возраста участников. Самые младшие гонщики, выступавшие в классе мотоциклов с объемом двигателя 50 кубических сантиметров, провели на трассе по семь минут. Для взрослых время каждого заезда составляло 25 минут.
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