В Пензе прошли соревнования по латиноамериканским и европейским танцам

В Пензе состоялся межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Стиль года - 2018». Он проходит уже 15 год подряд. В этот раз в соревнованиях приняли участие почти 400 юных танцоров из четырех регионов Поволжья.

Среди участников танцевальных соревнований, в первую очередь, ценилось умение находить гармонию между физическими способностями и состоянием души. Ведь танец - это и спорт, и искусство.

«В каждом танце мы оцениваем определенный набор фигур - перемещение и движение пары. Все это складывается, и в сумме получается результат за выступление», - рассказала эксперт межрегионального турнира по танцевальному спорту «Стиль года - 2018» Антон Еремин.

Для девятилетних Ксении и Павла это не первые соревнования. Танцами они занимаются уже три года. В этом турнире ребята дебютируют в качестве пары, поэтому не упускают ни одной свободной минуты перед выступлением и репетируют свой любимый танец - кубинский ча-ча-ча.

В турнире «Стиль года - 2018» приняли участие юные танцоры из Пензы, Заречного, а также из Мордовии, Самарской и Саратовской областей. Всего - 370 детей от девяти лет, которые выступали в разных категориях не только в парах, но и соло.

«Начинающие спортсмены, как правило, исполняют меньшее количество танцев, то есть, например, самая младшая группа - два танца - медленный вальс и ча-ча-ча, а чем опытнее пара становится, тем большее количество танцев она исполняет», - объяснил главный судья межрегионального турнира по танцевальному спорту «Стиль года - 2018» Евгений Байков.

Каждый участник должен исполнить танцы латиноамериканской и европейской программ. Самое длительное выступление было у юниоров - они исполнили десять танцев. Лучшие в каждой номинации получили грамоты, медали и кубки.