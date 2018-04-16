В Пензе прошли соревнования по кроссфиту

В Пензе определили лучших в функциональном многоборье. Атлеты соревновались во взятии штанги и гири на время, ходьбе на руках и эстафетах. Межрегиональный чемпионат по кроссфиту прошел под патронажем общественно-спортивного движения «LEGION».

Задача - сделать за пять минут максимум повторений. Рывок за рывком. Девушки поднимали вверх 16-килограммовые гири. Мужчины, играючи, справлялись со снарядом в 24 килограмма.

«Это командные соревнования. В каждой - две девушки и два парня. Все комплексы - парные, девушки показывают чудеса выносливости, силы и ловкости наравне с мужчинами. Выиграет тот, кто лучше выполнит комплекс разносторонней физической подготовки», - объяснил представитель Федерации функционального многоборья России в Пензенской области Руслан Магдеев.

От участников межрегионального чемпионата по кроссфиту требовалось быть универсальным спортсменом. Состязание по силе и выносливости проходило в рамках «Битвы клубов» из Пензы, Заречного, Ульяновска, Саратова, Балашова и Воронежа.

«Дорога не близкая, порядка 550-600 километров. Решили приехать, потому что сообщество кроссфита и функционального многоборья из года в год растет. Появляются новые турниры, и мы, как неотъемлемая часть этого движения, стараемся по максимуму принимать участие в подобных мероприятиях», - рассказал участник соревнований «Битва клубов» Алексей Котенко.

«В комплекс входят взятие штанги, работа с гирей, гимнастика, будет ходьба на руках, кольца, перекладина, а также работа с весом собственного тела», - сказал участник соревнований «Битва клубов» Никита Красиков.

За плечами Юлии Кисловой - двухлетний стаж занятий кроссфитом. Девушка уверена, что один из главных плюсов изнурительных тренировок - стройное тело.

«Главное - слушать тренера, что он советует по питанию и какой комплекс упражнений выполнять. Не используем тяжелые тренировки на силу, выносливость, только штанга, гири и кардио», - рассказала она.

По сумме набранных баллов за все упражнения первое место завоевала команда из Ульяновска, второе - Саратов, третье - Воронеж.