В Пензе прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ

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03 июля 2017, 11:29Спорт
В Пензе прошло открытое первенство региона по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие дети 2004 года рождения и младше. Юные спортсмены состязались в скорости на дистанциях в 200 и 500 метров.
Поболеть за своих на открытом первенстве Пензенской области по гребле на байдарках и каноэ пришли самые горячие поклонники этого вида спорта. В скоростном плавании соревновались дети 2004 года рождения и младше. Спортсмены выступали в четырех подгруппах на двух дистанциях. Мальчикам и девочкам предложили пройти отрезки в 500 и 200 метров.
На подготовку к соревнованиям у спортсменов ушел не один месяц, хотя были и исключения.
«В этом году у меня есть ребята, которые занимались всю зиму. Тренировались, готовились. А есть ребята, которые буквально впервые сели в лодку и показали неплохие результаты. Это зависит от физических способностей детей», - отметила главный судья первенства Ольга Лосева.
По словам судей, гребцам с погодой очень повезло. Слабый ветер и небольшое волнение на Суре оказались участникам на руку. Однако чтобы как-то усложнить задачу, организаторы развернули дистанцию против течения реки.
В следующий раз каноисты и байдарочники выйдут на большую воду в августе.
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