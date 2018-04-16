В Пензе прошли соревнования по чир-спорту среди школьников

В Пензе впервые прошли соревнования по чир-спорту детской школьной лиги Приволжского федерального округа. Торжественное открытие состоялось во дворце единоборств «Воейков». В Пензенской области федерация этого вида спорта появилась два года назад, однако уровень проведения состязаний высоко оценивают участники из других регионов. Их количество растет ежегодно. На этот раз свою программу презентовали около 600 чир-спортсменов.

На выступление - не более полутора минут. Главный атрибут - помпоны или как их еще называют в чир-спорте - пипидастры. В дисциплине «Чир-фристайл-двойка» судьи оценивали технику выполнения элементов, хореографию, взаимодействие танцоров друг с другом и эмоции.

«Самое главное - улыбка. Мы ехали сюда шесть часов, рассчитываем на победу. Сюда приехали сильные команды, наши главные соперники из Ижевска, потому что у них всегда очень хорошие программы. Но мы будем стараться. Надеемся, что займем призовое место», - рассказала участница соревнований по чир-спорту детской школьной лиги ПФО из города Новокуйбышевска Дарья Уланова.

Конкуренция на соревнования по чир-спорту детской школьной лиги Приволжского федерального округа - серьезная. В Пензу приехали около 600 участников из десяти городов.

«Сюда приехали дети, которые занимаются в школах со своими учителями-физкультурниками и хореографами. Здесь - Удмуртия, Самарская область, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск и Волгоград», - сказала президент федерации чир-спорта Пензенской области Елена Кержнер.



Чир-спорт в регионе развивают с 2016 года, когда была образована федерация. Он отличается зрелищностью и включает в себя несколько направлений: хип-хоп, фристайл, джаз и самый сложный - черлидинг.