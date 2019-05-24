В Пензе прошли слушания по изменению Генплана города

В каких районах Пензы появятся многоэтажки, где построят объездные дороги и какова судьба городского леса? Эти вопросы обсудили в ходе общественных слушаний по изменению градостроительного плана Пензы. В нынешнем виде его утвердили в 2008 году. Поправки, которые принимают сейчас, планируют воплотить в жизнь до 2026-го.

По прогнозам градостроителей, к 2026 году в Пензе будет жить до 530 тысяч человек. Чтобы каждому хватило места, специалисты уже определили зоны многоэтажной застройки и рассчитывают внести их в Генеральный план города.

«Основное строительство предусматривается в северо-западном районе, в Веселовке - центр и в юго-восточном районе, где улица Измайлова. В принципе, это утвержденные проекты планировки», - рассказала главный архитектор «Российского института градостроительства и инвестиционного развития» Анастасия Немчинова.

Только жители частного сектора, которые уже освоили часть перспективных территорий, против того, чтобы деревья вырубали ради строительства жилья. Городской лес отстаивают обитатели улицы Измайлова и жители Барковки, правда последних беспокоят уже не высотки, а возможная активность дачного строительства.

«В районе улицы Измайлова, со стороны детской железной дороги, имеются остатки лиственных и сосновых насаждений. Меня интересует их судьба», - сказал житель улицы Измайлова Сергей Грабовенко.

Разработчики изменений в главный градостроительный документ подчеркнули: лиственницу как зеленую зону они обозначить не могут, слишком мала территория для такого глобального документы, но границы участков и уровни застройки обещали уточнить и по возможности пойти жителям на встречу. К тому же ради экологии уже пришлось пожертвовать строительными планами, так, объездная дорога Пензы именно по этой причине не затронет микрорайон Ахуны. Один из обходных путей протянется на юго-западе: от микрорайона Арбеково до аэропорта, другой - через север города. Не отказываются проектировщики и от двух амбициозных затей: строительства дороги в центре города с тоннелем под улицей Московской и сокращения роли маршрутных такси, с увеличением нагрузки на троллейбусные маршруты.