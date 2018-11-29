В Пензе прошли региональные соревнования по тяжелой атлетике

Во дворце единоборств «Воейков» прошли областные соревнования по тяжелой атлетике. Участники - юноши и девушки 2001 года и моложе.

В «Воейкове» борцы уступили зал тяжелоатлетам. На помосте среди силачей были не только юноши, но и девушки. Пензячка Диана Сарбаева призналась, что сегодня ситуация сложилась для нее не совсем удачно.

«Не хватило двух килограммов до третьего юношеского разряда», - рассказал она.

Спортсменка рассказала, что пришла в тяжелую атлетику случайно. И вот уже три года, как поднимает штангу профессионально. Мама участницы признается, что не сразу одобрила выбор дочери, так как считала этот вид спорта достаточно травматичным. Но, побывав на соревнованиях, изменила мнение.

«Пришла, посмотрела, пообщалась с тренером, решила, что нормально, не так страшно», - рассказала Светлана Сарбаева.

Тяжелая атлетика в регионе только начинает развиваться после долгого перерыва. Соревнования прошли при поддержке партийного проекта «Детский спорт». Он направлен на пропаганду здорового образа жизни. Для этого строятся спортивные сооружения и финансируются различные турниры. Пока на соревнованиях заявились спортсмены из Пензы, Кузнецка и Заречного, но в планах - расширить географию участников.

«Хотим развить этот спорт с помощью поддержки партии «Единая Россия». Стараемся, чтобы люди в области были здоровые и сильные», - рассказал депутат фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Владимир Кириллов.

Кроме детей, в соревнованиях принимали участие и взрослые спортсмены. Тяжелоатлеты, показавшие наилучшие результаты, получили медали и грамоты.