В Пензе прошли первые дебаты участников праймериз «Единой России»

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08 апреля 2019, 19:12Общество
6 и 7 апреля на телеканале «Экспресс» прошли первые дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Среди тем, на которые обратили внимание члены партии - благополучие российских семей, экология и развитие экономики региона.
Участниками первого этапа дебатов стали представители спортивных организаций и объединений города, предприниматели и общественные деятели.
«Сегодняшняя тема - благополучие семей, она очень близка мне. Говорила как многодетная мама, как дочь, выросшая в многодетной семье. Знаю, что такое семейные ценности, очень хочу, чтобы они стали главным не только для жителей города, но и для всех россиян, потому что семья - это основа государства», - отметила руководитель автономной некоммерческой организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.
Дебаты на телеканале «Экспресс» (16+) будут проходить каждую субботу и воскресенье до 15 мая включительно. Трансляцию можно увидеть на сайтах предварительного голосования, а также в социальной сети «Одноклассники».
Напомним, что на предварительном голосовании «Единая Россия» дает возможность избирателям проголосовать за кандидатов, которых потом партия выдвинет от себя на выборы в Пензенскую городскую Думу. Предварительное голосование состоится 26 мая (18+).
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