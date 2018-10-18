В Пензе прошли областные соревнования по плаванию среди силовиков

На базе дворца спорта «Буртасы» состоялась Спартакиада УМВД России по Пензенской области по плаванию. В состязаниях приняли участие 110 спортсменов-полицейских.

Среди них - представители структурных подразделений и территориальных органов полиции. Один из постоянных участников - Михаил Феоктистов из Сердобска - демонстрируя неплохие результаты, участвует в Спартакиаде десять лет подряд.

«Для меня плавание всегда было любимым видом спорта, поэтому стараюсь участвовать в соревнованиях, особенно в ежегодных», - сказал он.

В командном зачете учитывалось общее время всех представителей конкретного подразделения. Соревнования по плаванию - это один из восьми видов Спартакиады сотрудников правоохранительных органов. Кроме него, полицейские соревнуются в лыжных гонках, служебном двоеборье, биатлоне, самбо, гиревом и других видах спорта.

«Данная дисциплина развивает у сотрудников ловкость, выносливость, а также морально-волевые качества для выполнения служебно-боевых задач. Спортсмены боролись в заплыве на 100 метров и эстафете», - рассказал старший методист отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Пензенской области Игорь Костев.

По итогам заплывов в личном зачете победили представители управления МВД по городу Пензе. В командном первенстве лучшими стали бойцы отряда «Гром». Победители будут отобраны для участия в чемпионате России по плаванию, который пройдет в Москве (0+).