В Пензе прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника

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10 августа 2018, 19:06Спорт
На Юбилейной площади Пензы, не дожидаясь календарной даты, отметили День физкультурника. На праздник пришли сотни горожан. Среди активных его участников были как самые юные спортсмены, так и люди старшего поколения, которые до сих пор не теряют отличной физической формы.
Каждая из команд стремилась доказать, что ей нет равных в силе и слаженной работе. Многие занимаются спортом не только ради поддержания физической формы, но и сделали его своей профессией. Поэтому День физкультурника для них - профессиональный праздник.
«Главная задача этого дня - отметить и сказать слова благодарности людям, которые посвятили этому всю свою жизнь. Спасибо вам, с праздником!», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
Жители Пензы, которые пришли на Юбилейную площадь, увидели выступление мастеров воркаута, роллер-спорта, футболистов и мотогонщиков. Особое внимание было приковано к турниру «Оранжевый мяч». Не так давно стритбол стал олимпийским видом спорта. 60 команд выявили сильнейшую в трех возрастных группах. Нашлось место на Юбилейной площади и представителям технических видов спорта.
К празднованию Дня физкультурника присоединились и ветераны. В их числе - и Юрий Сараев. Легкой атлетикой он занимается уже более 60 лет. На его счету -15 рекордов страны. День физкультурника для него - особый день.
«Для меня это один из самых главных праздников. Бег и движение - это жизнь. Всех поздравляю с Днем физкультурника», - сказал он.
С Юбилейной площади спортивный праздник переместился в большой зал областной филармонии. Отличившихся деятелей физической культуры наградили благодарностями министерства спорта России.
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