10 августа 2018, 19:06Спорт

В Пензе прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника

На Юбилейной площади Пензы, не дожидаясь календарной даты, отметили День физкультурника. На праздник пришли сотни горожан. Среди активных его участников были как самые юные спортсмены, так и люди старшего поколения, которые до сих пор не теряют отличной физической формы.

Каждая из команд стремилась доказать, что ей нет равных в силе и слаженной работе. Многие занимаются спортом не только ради поддержания физической формы, но и сделали его своей профессией. Поэтому День физкультурника для них - профессиональный праздник.

«Главная задача этого дня - отметить и сказать слова благодарности людям, которые посвятили этому всю свою жизнь. Спасибо вам, с праздником!», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Жители Пензы, которые пришли на Юбилейную площадь, увидели выступление мастеров воркаута, роллер-спорта, футболистов и мотогонщиков. Особое внимание было приковано к турниру «Оранжевый мяч». Не так давно стритбол стал олимпийским видом спорта. 60 команд выявили сильнейшую в трех возрастных группах. Нашлось место на Юбилейной площади и представителям технических видов спорта.

К празднованию Дня физкультурника присоединились и ветераны. В их числе - и Юрий Сараев. Легкой атлетикой он занимается уже более 60 лет. На его счету -15 рекордов страны. День физкультурника для него - особый день.

«Для меня это один из самых главных праздников. Бег и движение - это жизнь. Всех поздравляю с Днем физкультурника», - сказал он.

С Юбилейной площади спортивный праздник переместился в большой зал областной филармонии. Отличившихся деятелей физической культуры наградили благодарностями министерства спорта России.

Спорт
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