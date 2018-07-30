30 июля 2018, 16:04Спорт

В Пензе прошли финальные соревнования по футболу среди юниорок

В Пензе состоялись игры юниорок по футболу в рамках летней Спартакиады молодежи России.

В соревнованиях принимали участие десять команд, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Первое место досталось команде девушек из Московской области, второе место - у футболисток из Краснодарского края, третье место завоевали юниорки из Москвы.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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