В Пензе прошли финальные соревнования по футболу среди юниорок

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 июля 2018, 16:04Спорт
В Пензе состоялись игры юниорок по футболу в рамках летней Спартакиады молодежи России.
В соревнованиях принимали участие десять команд, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Первое место досталось команде девушек из Московской области, второе место - у футболисток из Краснодарского края, третье место завоевали юниорки из Москвы.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 июля 2018, 19:59Жителю Пензенского района грозит срок за кражу 100-метрового кабеля
30 июля 2018, 19:54В пензенских общепитах снизилось количество правонарушений
30 июля 2018, 19:33В Пензе завершились соревнования по BMX-спорту среди молодежи
30 июля 2018, 19:29В Пензе обсудили вопросы модернизации бизнес-инкубаторов
30 июля 2018, 19:26Пензенцам представили выставку «Искусство за решеткой»
30 июля 2018, 19:21Под Пензой стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»
30 июля 2018, 19:18В сквере у «Разорванной звезды» установили БТР
30 июля 2018, 19:12В Пензенской области прошли антитеррористические учения