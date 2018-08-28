В Пензе прошли финальные игры по мини-футболу за Кубок депутатов

На футбольном стадионе «Зенит» завершились соревнования за Кубок депутатов Гордумы. В финальных играх приняли участие восемь команд. По две из каждого района Пензы. Матчи проходили в течение всего лета, как замечают сами участники, за это время их футбольное мастерство заметно улучшилось.

Соревнования начались в июне. Такие состязания в Пензе проводят во второй раз. Изначально, как говорят организаторы, они задумывались как альтернативный вид досуга для ребят, которые не смогли уехать в детские загородные лагеря. В 2018-м они попали в общую футбольную волну Чемпионата мира по футболу.

«Занимаюсь футболом больше восьми лет, мы с командой прошли два этапа, было очень сложно», - рассказал ученик гимназии №13 Кирилл Киселев.

За летние месяцы в борьбе за Кубок депутатов Пензенской городской Думы приняли участие 40 спортивных дружин. Это школьные, любительские команды и ребята, которых подготовили дворовые тренеры. Из каждого района в финал прошли по две команды. Под итоговые игры отдали обновленный стадион «Зенит».

«Здесь четыре мини-футбольных площадки, есть возможность начать играть сразу всем командам», - сказал председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владимир Чесноков.

По результатам финальных игр Кубок депутатов Пензенской городской Думы достался команде гимназии №13, второе место заняли ребята из средней школы №71, третье место - представители кадетской школы №46. Ребята заметили, что этим последним спортивным воспоминанием лета они обязательно поделятся с одноклассниками. И в будущем постараются заразить футболом и их.