22 мая 2017, 16:05Общество В Пензе прошли финальные дебаты членов партии «Единая Россия» В Первой студии телеканала «Экспресс» прошли финальные туры дебатов сторонников и членов партии «Единая Россия». Теперь у участников впереди - предварительное голосование. Оно пройдет 28 мая. По его итогам будут сформированы списки кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пензенской области от партии власти.

В заключительных турах дебатов кандидаты в участники предварительного голосования обсудили проблемы социально-незащищенных слоев населения. Инвалиды, сироты, малообеспеченные семьи нуждаются в серьезной поддержке. В нескольких регионах страны существуют программы опеки над пожилыми людьми. Семьи забирают их к себе, ухаживают и всячески помогают. Пензенские политики поддержали идею создания подобной программы в регионе.



«У каждого - разные случаи. Бывает, что родственников нет, тяжелое материальное положение, инвалидность, травмы. Важно для нас - этих людей окружить заботой и вниманием», - сказал участник дебатов Вадим Супиков.



Прозвучало предложение квотировать рабочие места для родителей с детьми-инвалидами. Таким образом, у них появится возможность реализовать свой профессиональный потенциал в полной мере.



«Самое главное, чтобы руководители предприятий шли навстречу и принимали таких людей, зная, что они часто будут отпрашиваться, будут постоянные поездки в больницы, надо за детьми ухаживать», - отметила участница дебатов Елена Носырева.



Также политики обсудили проблемы развития аграрной сферы региона. Сурский край имеет хорошие показатели. Увеличение сельхозпродукции за 2016 год составило около 8%. Также пензенские аграрии получили рекордный урожай зерновых и зернобобовых — 30 центнеров с гектара. В Приволжском федеральном округе это первое место. По производству сахарной свеклы регион занимает второе место.

«Мы приняли решение о поддержке многих инвестиционных проектов, которые направлены на внедрение современных технологий и производство высококачественной сельскохозяйственной продукции», - заявил участник дебатов Валерий Лидин.

По словам участников дебатов, нужно сделать все, чтобы аграрный сектор экономики, перестали сравнивать с черной дырой, в которой пропадают деньги. А пензенская продукция должна быть конкурентоспособной.

Общество

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