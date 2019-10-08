В Пензе прошли чемпионат и первенство области по тхэквондо

Во дворце единоборств «Воейков» завершились чемпионат и первенство Пензенской области по тхэквондо. Поединки проходили сразу в двух разновидностях единоборства - согласно правилам Олимпиады и международной федерации.

Юные спортсмены не думали о тактике боя, а просто старались нанести сопернику как можно больше ударов, поэтому сражения получались динамичными. На соседнем ковре соревновались более опытные ребята. Они не бросались сразу в атаку, а выжидали подходящий момент для удара. Среди них - победители и призеры прошедшего первенства Европы.

Тхэквондо считается одним из самых безопасных видов единоборств. Однако без травм тоже не обходится.

«Я очень упорно готовился после того, как потянул ногу. Тренировки были через день. Пытался выжать из себя все», - рассказал участник первенства Дмитрий Спирин.

Спортсмены демонстрировали технический комплекс, соревновались в силе удара, но самой зрелищной частью соревнований стали спарринги. В поединках участвовали спортсмены старше десяти лет.

«До этого возраста дети участвуют в формальных технических комплексах. Тренера присматриваются на этом этапе. Получая зеленый пояс в десять лет, дети попадают в спарринговые категории, добавляется новая дисциплина и становится более-менее ясно, кто, что из себя представляет», - сказал судья чемпионата и первенства Сергей Жуков.

По результатам этого турнира будет сформирована сборная Пензенской области, которая в ноябре выступит на чемпионате и первенстве России в Москве (6+).