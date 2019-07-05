В Пензе прошли чемпионат и первенство области по гребле

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05 июля 2019, 19:09Спорт
Лучшие пензенские спортсмены поборолись за путевки на всероссийские турниры. В акватории реки Суры прошли чемпионат и первенство Пензенской области по гребле на байдарках и каноэ.
На каждом метре дистанции ребята держали максимальную скорость. Однако месяцы подготовки не проходят зря. Готовиться к чемпионату и первенству области по гребле спортсмены начали еще в мае. В первые недели ежедневно они проходили по 12-15 километров. Летом дистанция увеличилась вдвое. За две тренировки спортсмены могут пройти до 35 километров, при этом совершив около десяти тысяч гребков.
«Усердно тренировался во время всего сезона. Зимой и летом. В основном, - на воде. Устаю, но куда без этого, нужно заниматься, чтобы на всероссийских соревнованиях показать хороший результат», - рассказал участник первенства Пензенской области по гребле на байдарках и каноэ Валерий Медведев.
На старт вышли 35 спортсменов. Среди них - 20 юношей и 15 девушек. Каждому из гребцов предстояло преодолеть несколько дистанций. Самая протяженная - километр для мужчин и старших юношей. Все остальные прошли по 500 и 200 метров.
Также, кроме одиночных заездов, спортсмены выступили в парах. Как отмечают сами гребцы, в сравнении с байдаркой, каноэ - более сложная дисциплина. Все время приходится стоять на одном колене и грести только с одной стороны, что повышает риск растяжения спины.
«Сейчас оба вида спорта становятся одинаково популярными и среди девочек, и среди мальчиков. В каноэ - меньше конкуренция на всероссийских соревнованиях, поэтому девочек-каноисток становится с каждым днем все больше», - сказала тренер по гребле на байдарках и каноэ комплексной СШОР Ольга Лосева.
Победители турнира определились в четырех возрастных категориях. Сильнейшие спортсмены будут защищать честь Пензенской области на чемпионате и первенстве России (0+).
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