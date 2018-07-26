В Пензе провели «арбузные» рейды

Сезон арбуз и дынь - в самом разгаре. Однако невнимательность при выборе бахчевых может обернуться для покупателя кишечной инфекцией: дизентерией или даже вирусным гепатитом A. В Пензе, во время рейда по торговым точкам, полицейские и сотрудники мэрии пресекли деятельность одной из них.

В первую очередь специалисты запрашивают официальные бумаги. Все бумаги в торговой точке на пересечении улиц Пушкина и Бекешской продавец предоставил без проблем. Даже цветовое оформление палатки в желто-зеленых цветах полностью соответствует требованиям мэрии и официально утвержденным стандартам 2018 года. Единственный недочет - отсутствует уголок потребителя. Впрочем, для них - потребителей, - важны даже не бумаги, а настроение.

О том, что покупателя о качестве продукции оповещают далеко не всегда, красноречиво говорит очередь возле лотка на улице Коммунистической. Как выясняется, разрешения на торговлю у продавца, она же индивидуальный предприниматель, нет. Женщина подтвердила, что торгует неофициально. Но качество, якобы готова подтвердить, нужно лишь время.

Но торговлю пришлось свернуть. После чего продавец без малейших возражений вызвала грузчика с пакетом необходимых бумаг. Правда, санитарной книжки в заветной папке не оказалось.

Ящики с фруктами, овощами, дынями и арбузами продавец и грузчик перенесли в непримечательного вида «ГАЗель» настолько привычными движениями, что, кажется, они не испытывают ни малейших эмоций. Такой маневр, говорят специалисты, этому индивидуальному предпринимателю приходилось совершать ни единожды. Несмотря на штрафы - для физических лиц полторы тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей - три, женщина возобновляла торговлю на прежнем месте.

«По городу - порядка 20 несанкционированных объектов. В 2018 году предусмотрен расширенный перечень мест реализации бахчевых культур, это 76 мест, которые были проданы с аукциона, благодаря чему в бюджет поступили средства в размере - более миллиона рублей», - рассказала начальник отдела потребительского рынка управления содействия развития малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Олеся Позднякова.

Медики поясняют, что решающую роль в появлении кишечной инфекции, в том числе из-за бахчевых, играет температура окружающей среды. Среди симптомов инфекции: повышенная температура тела, боли в животе, и самое опасное - обезвоживание.

«Расположение точки не играет особо значения, если соблюдены все санитарно-гигиенические требования. Главное, чтобы они не были на полу, а в поддонах, и отсутствовала грязь, пыль», - сказала заведующая приемным отделением инфекционной больницы Пензы Ольга Чукова.

Главной рекомендацией к выбору арбуза или дыни по-прежнему остается отсутствие вмятин, а тем более - разрезов. Перед употреблением в пищу, ягоду в обязательном порядке необходимо тщательно помыть.