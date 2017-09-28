28 сентября 2017, 18:32Общество В Пензе прошли антитеррористические учения На территории Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения прошли антитеррористические учения «Арсенал-2017».

В них принимали участие силы управления федеральной службы безопасности по Пензенской области, подразделения Росгвардии, спасательные, пожарные и медицинские службы города. Отработать взаимодействие между силовыми структурами и экстренными службами необходимо было в условиях максимально приближенных к боевым.

По легенде учений группа злоумышленников совершила теракт на территории артинститута, вооруженный захват учебного корпуса с десятью «заложниками» из числа курсантов. Все задачи, поставленные перед участниками, были выполнены, условные заложники спасены, а террористы задержаны.

Общество

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