В Пензе прошла жеребьевка конкурса «Татьяна Поволжья»

В Пензе набирает обороты окружной конкурс-фестиваль «Татьяна Поволжья» (16+). Его областной центр принимает впервые. Он стартовал 20 января и приурочен к празднованию Дня российского студенчества. 23 января для девушек провели жеребьевку. Она прошла в необычной для них форме.

Чтобы добыть заветный номер, под которым участницы окружного конкурса «Татьяна Поволжья» выйдут на сцену, им пришлось приложить немало сил. Конверты с цифрами прикрепили на отвесной стене скалодрома в нескольких метрах от земли. Все девушки достойно справились с испытанием.

«Это достаточно сложный и страшный процесс. Нужно преодолеть себя. Поэтому мы решили немного пожалеть участниц и дать им возможность залезать не до конца, так как это довольно-таки трудно, особенно для новичка», - сказал инструктор скалодрома Илья Гречихин.

«Никогда не была в таком месте. Лично для меня это что-то новое. В принципе, люблю все экстремальное, поэтому мне понравилось», - призналась участница конкурса из Саранска Татьяна Чукарова.

За звание самой талантливой и красивой будут бороться семь студенток. Каждая представляет свой вуз и регион. В программе окружного конкурса - психологические тренинги, интеллектуальные испытания и традиционное выступление участниц в финальном концерте.

Под номерами, которые девушки обнаружили в конвертах, 25 января в Татьянин день они выдут на сцену областной филармонии.

Финал окружного конкурса-фестиваля пройдет в рамках празднования Дня российского студенчества. Начало - в 16.00.