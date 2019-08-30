В Пензе прошла встреча по вопросу создания центра ядерной медицины

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30 августа 2019, 16:07Бизнесновости
30 августа губернатор Иван Белозерцев встретился с руководством компании «Швабе». Стороны обсудили вопросы создания в Пензе центра ядерной медицины.
Планируется, что строительство будет идти на условиях государственно-частного партнерства. Готовится концессионное соглашение между правительством региона и холдингом «Швабе».
«Это очень масштабная задача, но я не сомневаюсь, что мы сможем ее успешно решить совместными усилиями. Центр ядерной медицины – проект, очень важный не только для Пензенской области, но и для всего Поволжского региона, жители которого смогут в Пензе получать высокотехнологичную медицинскую помощь», - сказал Иван Белозерцев.
Генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев отметил, что глобальные решения уже приняты, остались нюансы, которые решаются в рабочем порядке.
Полный комплект оборудования, необходимого для запуска центра позитронно-эмиссионной томографии, который позволит выявлять злокачественные образования на ранних стадиях, уже закуплен и находится на хранении в Москве. Планируется, что центр откроется в 2021 году.
«Работаем в соответствии с дорожной картой, если возникают какие-то рабочие вопросы, мы всегда готовы оперативно на них реагировать, обсуждать нюансы, вносить коррективы», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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