В Пензе прошла встреча по вопросу создания центра ядерной медицины

Планируется, что строительство будет идти на условиях государственно-частного партнерства. Готовится концессионное соглашение между правительством региона и холдингом «Швабе».

«Это очень масштабная задача, но я не сомневаюсь, что мы сможем ее успешно решить совместными усилиями. Центр ядерной медицины – проект, очень важный не только для Пензенской области, но и для всего Поволжского региона, жители которого смогут в Пензе получать высокотехнологичную медицинскую помощь», - сказал Иван Белозерцев.

Генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев отметил, что глобальные решения уже приняты, остались нюансы, которые решаются в рабочем порядке.

Полный комплект оборудования, необходимого для запуска центра позитронно-эмиссионной томографии, который позволит выявлять злокачественные образования на ранних стадиях, уже закуплен и находится на хранении в Москве. Планируется, что центр откроется в 2021 году.

«Работаем в соответствии с дорожной картой, если возникают какие-то рабочие вопросы, мы всегда готовы оперативно на них реагировать, обсуждать нюансы, вносить коррективы», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».