В Пензе прошла встреча по вопросам завершения строительства цирка

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07 мая 2019, 14:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с заместителем генерального директора ФКП «Росгосцирк» Александром Погребным. Стороны обсудили организацию работ по реконструкции цирка.
Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, минстрой Пензенской области подготовил дорожную карту возведения строений. Разрабатывается рабочая документация, в том числе касающаяся дополнительного усиления конструкций. На объекте ведутся отдельные виды строительно-монтажных работ. В ближайшее время планируется значительно увеличить количество бригад и приступить к активной фазе стройки.
«На встрече с министром культуры России, состоявшейся в апреле, как вы знаете, была достигнута принципиальная договоренность относительно завершения строительства зданий пензенского цирка», - напомнил губернатор, обращаясь к заместителю гендиректора государственной организации.
По словам Ивана Белозерцева, предстоит выполнить большой объем работ.
Стороны обсудили технические детали проекта, договорились о совместных согласованных действиях по завершению строительства и сдаче объекта в эксплуатацию, уточнили последовательность проведения работ и их сроки, а также суммы финансирования, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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