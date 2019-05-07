В Пензе прошла встреча по вопросам завершения строительства цирка

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, минстрой Пензенской области подготовил дорожную карту возведения строений. Разрабатывается рабочая документация, в том числе касающаяся дополнительного усиления конструкций. На объекте ведутся отдельные виды строительно-монтажных работ. В ближайшее время планируется значительно увеличить количество бригад и приступить к активной фазе стройки.

«На встрече с министром культуры России, состоявшейся в апреле, как вы знаете, была достигнута принципиальная договоренность относительно завершения строительства зданий пензенского цирка», - напомнил губернатор, обращаясь к заместителю гендиректора государственной организации.

По словам Ивана Белозерцева, предстоит выполнить большой объем работ.

Стороны обсудили технические детали проекта, договорились о совместных согласованных действиях по завершению строительства и сдаче объекта в эксплуатацию, уточнили последовательность проведения работ и их сроки, а также суммы финансирования, пишет ИА «Пенза-Пресс».