В Пензе прошла военно-патриотическая акция «День призывника»

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16 ноября 2017, 14:33Общество
В Пензе на областном сборном пункте состоялось торжественное собрание, посвященное призывной кампании 2017 года.
Добрые пожелания в адрес призывников прозвучали от заместителя председателя правительства Пензенской области Юрия Денисова, заместителя председателя областного ЗакСобра Владимира Полукарова, ветерана Великой Отечественной войны, председателя Пензенского городского совета ветеранов Владимира Керханаджева, председателя региональной общественной организации «Помощь семьям военнослужащих» Людмилы Пляцевой, председателя Пензенской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимира Холзенева, сообщает пресс-центр облправительства.
От правительства Пензенской области с наилучшими пожеланиями всем призывникам вручили памятные подарки. Завершил торжественное мероприятие праздничный концерт, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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