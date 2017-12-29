В Пензе прошла творческая выставка среди пенсионеров

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29 декабря 2017, 19:48Общество
«Наши руки не для скуки», - так про себя могут сказать участники городского фестиваля-выставки декоративно-прикладного творчества «Новогодний серпантин». Конкурсантами стали 50 пензенцев пожилого возраста. Все они - члены клубов, действующих при учреждениях социального обслуживания областного центра.
«Ветеранское клубное движение объединяет 11 клубов, которые созданы при учреждении. Это мероприятие направлено не только на то, но и раскрыть творческие способности ветеранов, но и для того, чтобы ветераны могли общаться друг с другом, что сегодня для них немаловажно», - рассказала начальник социального управления Пензы Ирина Федонина.
Работы были посвящены наступающему Новому году. Елочные украшения, игрушки, поделки из разных материалов: пластилина, ваты, мишуры, бумаги, ниток, лент, бусин, блесток. Были также и новогодние поделки в технике «оригами». Всех участников выставки отметили дипломами и памятными подарками. Кроме того, в ходе творческого форума каждый пенсионер смог получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, социального облуживания и действующих в регионе мер социальной поддержки.
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