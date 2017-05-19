19 мая 2017, 18:12Образование В Пензе прошла «Студенческая ночь в музее» В субботу, 20 мая, с 18.00 до 00.00 двери всех музеев региона будут открыты для посетителей. Акция «Ночь музеев-2017» (6+), к которой присоединилось большинство учреждений, обещает стать семейным праздником. В преддверии события в картинной галере и Губернаторском доме прошла «Студенческая ночь».

Сотни пензенских студентов захотели провести «Ночь в музее». В рамках акции юношам и девушкам предложили прикоснуться к прекрасному. Организаторы «студенческой ночи» постарались сделать все, чтобы пробудить у молодежи интерес к старинным полотнам.

«Мы постарались с учетом вкусов современной молодежи, современного студенчества подготовить тут квесты, викторины, интерактивные акции, которые интересны им. Для того, чтобы все те сотни студентов, которые пришли сегодня, где-то одна треть из них подняли руки, что они уже были в картинной галерее. Я буду счастливым человеком, если на следующей «Ночи в музеях» их окажется в два раза больше», - сказал директор Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Студенты оказались не только в числе зрителей, но и экскурсоводов. К «Студенческой ночи в музее» 15 добровольцев готовились полтора месяца.



«Инициатива поставить в качестве экскурсоводов именно студентов - очень удачный выбор, потому что мы сможем донести до наших сверстников информацию, которая им близка. Мы сможем отобрать именно то, что будет интересно нашему возрасту. Воспринимать нас, я думаю, будут не хуже, чем взрослых экскурсоводов», - отметила студент-экскурсовод Екатерина Грязнова.

В рамках акции студенты смогли посетить все залы картинной галереи и Губернаторского дома. Самым стойким организаторы предложили принять участие в мастер-классе по зентанглу - это абстрактный рисунок, созданный на основе повторяющихся узоров.



«Успокаивает нервы. Студентам это особенно важно. Не то, чтобы я интересуюсь искусством, захотелось расширить кругозор во многих сферах», - рассказала студентка ПГУ Юлия Голубенкова.

«Студенческая ночь в музее» прошла в преддверии международной акции «Ночь музеев», которая в 2017 году будет с 20 на 21 мая. В эти дни учреждения культуры страны будут работать допоздна.

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